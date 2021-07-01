Advertisements

فتحي يصافح لاعبي الأهلي بداية مباراة بيراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص أحمد فتحي لاعب بيراميدز على مصافحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وتوجه فتحي إلى لاعبي الأهلي والجهاز الفني فور الوصول إلى غرفة خلع الملابس وقام بمصافحتهم حيث تربطه علاقة قوية بهم.

وكان فتحي واحدا من العناصر الهامة في النادي الأهلي حيث ارتدى قميص الفريق الأحمر لمواسم عددية ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب.

وانتقل فتحي إلى نادي بيراميدز مطلع الموسم الحالي بعدما انتهى تعاقده مع الأهلي.

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة  السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ أقل من ساعتين

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على بدلاء ساسي في الزمالك حتي التعاقد مع بديله

منذ ساعة و 28 دقيقة

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:45 م

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

07:46 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

08:01 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة