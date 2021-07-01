فتحي يصافح لاعبي الأهلي بداية مباراة بيراميدز

حرص أحمد فتحي لاعب بيراميدز على مصافحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.





وتوجه فتحي إلى لاعبي الأهلي والجهاز الفني فور الوصول إلى غرفة خلع الملابس وقام بمصافحتهم حيث تربطه علاقة قوية بهم.





وكان فتحي واحدا من العناصر الهامة في النادي الأهلي حيث ارتدى قميص الفريق الأحمر لمواسم عددية ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب.





وانتقل فتحي إلى نادي بيراميدز مطلع الموسم الحالي بعدما انتهى تعاقده مع الأهلي.





ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



