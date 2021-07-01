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المباراة الحاسمة.. الداخلية يواجه سرس الليان بالجولة الأخيرة

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:47 م
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اختتم فريق الداخلية بقيادة سيد عيد، استعداداته لمباراته الأخيرة أمام فريق سرس الليان، في تمام الرابعة عصر غداً الجمعة، وتقام المباراة على استاد الشرطة بالعباسية، وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .
يحتل فريق الداخلية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، برصيد 47 نقطة، وحقق الداخلية 11 إنتصارات فقط، كما تعادل في 14 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وله 28 اهداف وإستقبل مرماه 22هدف.
يحتل فريق سرس الليان المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، وحقق سرس 8 إنتصارات فقط، كما تعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 12 مباراة، وله 23 اهداف وإستقبل مرماه 32 هدف.
هدافي الداخلية: 
على حسين 5 أهداف 
3 أهداف لكل من: رمضان ربيع، أحمد بحبح .
هدفين لكل من "مصطفى عز، إسماعيل بامبا، أحمد العندليب، سمير فكري "
هدف لكل من " إسلام صلاح، مصطفى إبراهيم، أحمد العوضى، حسام جلال، محمود حكيم ".
الجولة السابقة: 
وكانت أخر مباراة خاضها فريق الداخلية أمام الزرقا والتي انتهت بفوز الداخلية بهدف نظيف سجله أحمد بحبح، أما فريق سرس الليان فاز على فريق زد بهدفين مقابل هدف تقدم نانا انتوني لفريق زد وتعادل احمد شيكو لسرس واضاف كرواش الهدف الثاني للسرس.
مباراة الذهاب: 
وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الداخلية وسرس الليان، بهدفين مقابل هدف، وسُجلت أهداف الداخلية عن اللاعب رمضان ربيع في الدقيقة 38 في الشوط الأول والدقيقة الثانية في الشوط الثاني، أما هدف سرس الليان جاء عن طريق اللاعب أحمد شيكو في الدقيقة 43 في الشوط الأول .
يحتل فريق الداخلية المركز الثاني برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، ويأتي فريق سرس الليان في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة .

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