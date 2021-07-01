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عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد مسؤولو النادي الأهلي للإعلان عن أولى صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نهاية الموسم الجاري، بعدما حسمت الإدارة الصفقة الأولى بشكل نهائي.

الأهلي يحسم صفقة كريم فؤاد

وحسم الأهلي صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم المعار لنادي إنبي مقابل 15 مليون جنيه حيث توصلت الإدارة الحمراء إلى اتفاق نهائي حيث ينتظر أن يعلن الفريق عن ضم اللاعب عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

وخرج كريم فؤاد من حسابات مسؤولي إنبي بشكل نهائي بسبب رغبة كريم فؤاد في اللعب لصالح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حيث تراجع النادي البترولي عن شراء اللاعب.

وجاء تحرك الأهلي لضم كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النجوم، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدعيم الجبهة اليمنى مع محمد هاني.

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