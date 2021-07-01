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بيكفورد يحقق الأمنية التي طال انتظارها مع إنجلترا

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:01 م
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
وكالات
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يتعين على مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، اتخاذ قرارات عديدة تخص التشكيلة عند مواجهة أوكرانيا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020، لكن الوحيد الذي يضمن مشاركته هو الحارس جوردان بيكفورد.

ولم يستقبل بيكفورد أي هدف خلال البطولة ونال إشادة من أحد أفضل الحراس في تاريخ البلاد بيتر شيلتون ولعب دوراً بارزاً في الفوز 2-0 على ألمانيا في ويمبلي يوم الثلاثاء.

وأبلغ بيكفورد مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس "كانت مباراة جيدة لي وكنت على قدر المسؤولية ويجب أن أكون كذلك مع إنجلترا".

وأضاف "لكن لا يتعلق النجاح بي فقط بل اجتهد 11 لاعباً للحفاظ على نظافة الشباك وهذا محوري في أي بطولة".

وفي روما يمكن لبيكفورد تخطي رقم جوردان بانكس بعدم استقبال أهداف في أربع مباريات متتالية حين ساهم في فوز إنجلترا بكأس العالم 1966.

وخلال الموسمين الماضيين أثيرت شكوك حول جدارة بيكفورد بأن يكون الحارس الأساسي لإنجلترا وتعرض لانتقادات بسبب هفواته مع إيفرتون.

وفي نوفمبر ابتعد بيكفورد عن تشكيلة إيفرتون الأساسية بقرار من المدرب كارلو أنشيلوتي وبدا أن نيك بوب سيتولى حراسة المنتخب عقب مستويات قوية مع بيرنلي.

لكن ساوثجيت رد على المشككين بالتمسك بالحارس البالغ عمره 27 عاماً واختفت الشكوك بعد إصابة بوب قبل البطولة.

وقال حارس سندرلاند السابق إنه تعلم كيفية التعامل مع الانتقادات.

وواصل بيكفورد "تواجه الانتقادات دائما عندما تكون لاعباً محترفاً وفي المنتخب ويتعلق الأمر بالنضج يوميا والوصول لأفضل مستويات ممكنة.

"إنجاب طفل يساعد بالتأكيد وهذا غير حياتي وشعرت بالتغيير في سن 27، ويمكن تعلم أشياء كل يوم في التدريبات وفي الملعب والمنزل".

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