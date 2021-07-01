موعد مباراة الرجاء المغربي ضد شبيبة القبائل الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية





يستعد نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لمواجهة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت 10 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





تأهل الرجاء المغربي لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد إقصاء فريق بيراميدز، بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي بدون أهداف.





بينما تأهل شبيبة القبائل، بعد إقصاء القطن الكاميروني من الدور نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



