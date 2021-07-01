ماهر فرغلي: جماعة الإخوان فشلت على كل المستويات أخلاقيًا واقتصاديًا وأمنيًا (فيديو)

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعة الإرهابية، إن جماعة الإخوان فشلت على مستويات متعددة، ولكن الشعب المصري كان واعي بطبعه وشعر بهذا الفشل.



وأضاف "فرغلي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن جماعة الإخوان فشلت أخلاقيًا بعدما وجد أن الشعارات الدينية التي ترفعها الجماعة لا تطبق عمليا على الأرض لا من عناصرهم ولا من قيادتهم".



وتابع "هذا الفشل حسه الشعب من أول وهلة لما شافهم عند مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية ومحاصرتهم للكاتدرائية وقطع الطرق، وتعرضت الجماعة لفشل اقتصادي بعدما وصل الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته بالإضافة إلى أزمات السولار والبنزين وانقطاع الكهرباء المتواصل".



واستطرد " كان الشعب المصري يعاني عناء شديد وتعرض إلى عدم الأمان وصعود الناس من السجون والجماعات الإرهابية التي تقتل الجنود في رفح ويثيروا الذعر في نفوس المصريين".



