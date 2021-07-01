Advertisements

ماهر فرغلي: جماعة الإخوان فشلت على كل المستويات أخلاقيًا واقتصاديًا وأمنيًا (فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعة الإرهابية، إن جماعة الإخوان فشلت على مستويات متعددة، ولكن الشعب المصري كان واعي بطبعه وشعر بهذا الفشل.

وأضاف "فرغلي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن جماعة الإخوان فشلت أخلاقيًا بعدما وجد أن الشعارات الدينية التي ترفعها الجماعة لا تطبق عمليا على الأرض لا من عناصرهم ولا من قيادتهم".

وتابع "هذا الفشل حسه الشعب من أول وهلة لما شافهم عند مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية ومحاصرتهم للكاتدرائية وقطع الطرق، وتعرضت الجماعة لفشل اقتصادي بعدما وصل الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته بالإضافة إلى أزمات السولار والبنزين وانقطاع الكهرباء المتواصل".

واستطرد " كان الشعب المصري يعاني عناء شديد وتعرض إلى عدم الأمان وصعود الناس من السجون والجماعات الإرهابية التي تقتل الجنود في رفح ويثيروا الذعر في نفوس المصريين".

أخبار تهمك

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعة الا ربع

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لافتة رائعة بين حراس الأهلي وبيراميدز قبل بداية المباراة

منذ 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

07:45 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

07:06 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة