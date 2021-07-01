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تخريج أول دفعة من "برنامج الوبائيات التطبيقية الأساسية" على مستوى المملكة بحفر الباطن

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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برعاية الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، كرّم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري اليوم، خريجي أول دفعة من "برنامج الوبائيات التطبيقية الأساسية" على مستوى المملكة، وذلك في قاعة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن.

وأوضح الدكتور عسيري، أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات الوبائية ضمن قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة وشركائها لا سيما على مستوى المناطق من خلال تعزيز رصد الصحة العامة، وتحسين الكشف، والاستقصاء والاستجابة للفاشيات، والتواصل الأكثر فعالية، إضافة إلى تحسين توافر البيانات واستخدامها لأغراض صنع القرار، سواء خلال الأحوال العادية أو أثناء الأزمات، مثمناً رعاية سمو محافظ حفر الباطن لهذا البرنامج.

من جانبه، أكد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطط وزارة الصحة ممثلة بوكالة الوزارة للصحة العامة لدراسة الأوبئة والتعرف على الطرق المناسبة لمكافحتها وتعزيز العمل التكاملي بين المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والجهات ذات الصلة لتسهيل مجريات العمل وسرعة اتخاذ القرار، عاداً إقامة البرنامج بمحافظة حفر الباطن دعماً لأنشطة وبرامج الصحة العامة بالمحافظة.

فيما أوضح المشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي بوزارة الصحة الدكتور سامي بن سعيد المدرع، أن هذه الدفعة الأولى من البرنامج استمرت لمدة 3 أشهر تخللها ورش عمل نظرية تمثل 25% من فترة التدريب يتبعها فترة تدريب عملية على رأس العمل خلال عملهم اليومي المعتاد وتمثل 75% من التدريب، مشيراً إلى أن المشاركين في البرنامج طبقوا خلال الفترات العملية ما تلقوه في أماكن عملهم تحت إشراف موجهين مختارين من المنطقة ومشرفي ومدربي برنامج الوبائيات الحقلي.

وأضاف أن برنامج الوبائيات بدأ منذ عام ١٩٨٩م بالتعاون مع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض، ويُقدم البرامج التدريبية على مستويات مختلفة من دورات قصيرة وبرامج دراسات عليا بالتعاون مع العديد من الجهات، ويستقبل المتدربين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي وقد تخرج من برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي ما يقارب 194 متدرباً أتموا تدريبهم بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

حضر التكريم مدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بحفر الباطن المهندس عبدالعزيز اليوسف، ونائب المشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي الدكتور عبدالعزيز المشعل، وممثلة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة جوانا جنيس.

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