محمد رشاد يطرح "أنا مش شمتان"

طرح الفنان محمد رشاد منذ قليل عبر قناته على اليوتيوب أغنية "أنا مش شمتان" وهي من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير.









وأكد رشاد أن الأغنية الجديدة ستنال إعجاب جمهوره لأن موضوعها مميز كما أنها مختلفة عن أغنياته السابقة سواء في اللحن أو الكلمات والتوزيع.









واكتفى رشاد بعرضها بطريقة الفيديو ليريك وينوي خلال الفترة القادمة طرح عدد من الأغنيات السنجل سيعلن عنها تباعا.









وتقول كلمات الأغنية





انا مش شمتان

لكن من حقى اننا افرح انك زعلان

اول ما ندمت عرفت انك زينا انسان

بتحس و ليك قلب يحاسبك

ترجع ندمان





سيبنى افرح فيك

وانا شايف ندمك و عزابك

باينين فى عنيك

بقى كل مناك صدفه تشوفنى

او ارد عليك

مش قادر اعملك خاطر

مش حاسس بيك





و هلومك ليه

منا برضو عرفت اكسر قلبك

وانى أقسى عليه

ليه عزابك و تدارى ده انا فرحان بيه

وادى إلى ضحك فينا الاول

راجع خسران





دموعك بتبرد نارى

و ندمك بيخلص تارى

عشان خطرى أبكى كمان

محدش قالك تخسرني

هتفضل يا حبيبي فاكرنى

و هنسى و هتعيش ندمان





لو مهما داريت

انا شايف عينك قدامى بتقول و تعيد

وانا رايق جدا وانا شايف نارك بتئيد

هتموت لو احن و اقربلك انا زى زمان





يذكر أن آخر أغنيات محمد رشاد كانت اغنية "في غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادي وكلمات هشام عبد الحليم



