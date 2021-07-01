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مصطفى بكري يطالب بمحاسبة مروجي الشائعات بكل ردع (فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الأجهزة المعنية لمحاسبة كل من أطلق شائعات، مطالبًا بتطبيق القانون بشكل رادع وبكل حزم.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، خلال حديثه في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الجهات المعنية بتحريك القضايا ضد كل من نشر هذه الشائعات.

وأوضح مصطفى بكري، أنه رأى العديد من الشخصيات التي تهان على مواقع التواصل الإجتماعي، دون مراعاة الضمير، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشائعات الكاذبة.

وأشار مصطفى بكري، أن هناك تزييف حقيقي لإرادة الشعب المصري وهناك قوة في الخفاء تريد أن تدمر مصر.

وختم "بكري حديثه قائلًا: "القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في الاتهامات الموجهة لأي شخص".

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