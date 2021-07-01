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الإمارات توقع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع النمسا

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
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 وقعت وزارة المالية الإماراتية اليوم على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل؛ الموقعة سابقاً بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في سبتمبر 2003 ، وذلك في إطار سعيها لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار .

وقع على البروتوكول معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و معالي غرنوت بليمل وزير مالية النمسا، بحضور سعادة الدكتور أندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة و عبدالله أحمد العبيدلي – مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

و أكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية توطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا لتصب بمجملها في تعزيز ودعم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية التعاون المشترك في كافة المجالات نحو آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين الصديقين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة،منوها ان توقيع هذا البروتوكول يعزز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين ويوطد أواصر التعاون في المسائل الضريبية.

ويعتزم الجانبان من خلال هذا البروتوكول إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بدون خلق فرص لعدم الخضوع للنظام الضريبي أو ضريبة مخفضة عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي.

وبحث الجانبان عقب توقيع البروتوكول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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