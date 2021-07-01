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صرف معاشات شهر يوليو 2021 اليوم بزيادة 13%

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:06 م
صرف معاشات شهر يوليو 2021
صرف معاشات شهر يوليو 2021
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صرف معاشات شهر يوليو 2021 .. يعتبر أصحاب المعاشات من الفئات التي تشغل اهتمامات وأولويات الحكومة المصرية، لرفع الأعباء عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

صرف معاشات شهر يوليو 2021

وبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2021 اليوم الخميس، والتي شهدت زيادة 13% بحسب القيمة الإجمالية للمعاش، المصروف عبر ماكينات الصراف الآلي.

بدء صرف معاشات شهر يوليو 2021

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2021 من مكاتب البريد وهيئة التأمينات بدءًا من يوم الأحد المقبل، الموافق الرابع من الشهر الجاري.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 بالزيادة

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات من أجل رفه المرتبات والمعاشات تزامنا مع السنة المالية الجديدة، والتي شملها صرف معاشات شهر يوليو 2021 بنحو 13 بالمائة.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 وقانون التأمينات

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام، والتيد بدأت من صرف صرف معاشات شهر يوليو 2021 الجاري.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 والزيادات المقررة

وأوضحت الحكومة أنها أقرت هذا العام زيادة للمعاشات بنسبة أكبر من متوسط التضخم الذي بلغ نحو 5%، بحسب تصريحات سابقة للواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 والحد الأدنى للزيادة

وبلغ الحد الأدنى للزيادة 130 جنيهًا، للذي يحصل على الحد الأدنى للمعاش، وهو 900 جنيه، أو من يحصل على معاش ألف جنيه شهريًا، وهو ما شهده البعض عند صرف معاشات شهر يوليو 2021 من الصراف الآلي.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 والزيادة في الرواتب

وارتفعت زيادة صرف معاشات شهر يوليو 2021  إلى 260 جنيهًا في حال كان يحصل على معاش ألفي جنيه، وتبلغ 390 جنيهًا في حال كان يحصل صاحب المعاش على 3 آلاف جنيه شهريًا.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 من مكاتب البريد

وتستمر هذه الزيادة في الارتفاع لتصل إلى 1053 جنيهًا، وهو الحد الأقصى للزيادة المقررة، لمن يحصلون على معاش شهري 8 آلاف جنيه فما فوق، حيث تصرف هذه الزيادات لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.

صرف معاشات شهر يوليو 2021 وتكلفتها السنوية

وكشفت الحكومة المصرية، عن التكلفة السنوية لهذه الزيادة في المعاشات، والتي بلغت 31 مليار جنيه، بحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية.

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