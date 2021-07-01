بدء التسجيل في البطولة الفردية المفتوحة لكرة الطاولة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إقامة البطولة المفتوحة (فردي) لكرة الطاولة خلال المدة من 7 يوليو إلى 9 يوليو من العام الحالي, وستقام على صالة نادي الاتفاق بالمنطقة الشرقية، وستكون المشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات ولكل الفئات، حيث سيكون التسجيل عن طريق رابط التسجيل التالي : https://2u.pw/2tbXN.

من جهته بيّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار أن البطولة المفتوحة ستشهد مشاركة لاعبي المنتخبات والأندية, إضافة إلى أن البطولة ستكون متاحة أمام الجميع للمشاركة فيها سواء اللاعبون السعوديون أو المقيمون، وهو ما سيعطي الفرصة للاحتكاك بين اللاعبين مما سيسهم في مواصلة الإبقاء على الجاهزية الفنية لجميع اللاعبين السعوديين وخاصة الموجودين في قائمة المنتخبات الوطنية، كما أن الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى سيحصلون على مكافآت مالية.