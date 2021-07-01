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الجيش النيجيري يقتل 73 إرهابيًا من "بوكو حرام" وينقذ 54 مختطفا في 13 يوما

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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  أعلنت قيادة الدفاع بالجيش النيجيرى اليوم  الخميس  أن قوات عملية (هادين كاي) تمكنت من قتل 73 إرهابياً من بوكو حرام خلال الفترة بين 18 و30 يونيو 2021.

وقال مدير عمليات وسائل الإعلام العسكري، البريجدير جنرال برنارد أونيوكو - أثناء إطلاع الصحفيين على تحديث العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد - إن القوات أنقذت أيضًا ما مجموعه 54 شخصًا اختطفتهم بوكو حرام.


وتابع: إن من بين الذين تم إنقاذهم 15 رجلا و 12 امرأة و 27 طفلا، وفقا لموقع "بلو برنت" النيجيرى.


وأضاف أن القوات النيجيرية ضبطت 44 بندقية من طراز AK 47، و2 PKT، و7 مدافع مضاد للطائرات، و7 شاحنات بنادق، والعديد من الذخائر من مختلف العيارات، فضلا عن مواد تنظيف الأسلحة والملابس والبطانيات والمواد الغذائية والمركبات والمولدات من الإرهابيين.

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