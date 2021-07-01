تونس تعلن تطعيم مليون و844 ألفا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس أن مليونا و844 ألفا و651 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) حتى أمس اليوم 110 من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.

وأوضحت الوزارة -بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الذين تم تطعيمهم أمس الأربعاء بالجرعة الأولى بلغ 23 ألفا و220 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 553 ألفا و795 شخصا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و917 ألفا و413 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".