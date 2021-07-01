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خبر صادم من وزارة الزراعة بشأن محصول المانجو

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أيمن حمودة، رئيس معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على المحاصيل الزراعة، وأثرت هذا العام على المانجو.

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن ارتفاع درجات الحرارة الذي حدث في 4 أيام من شهر مارس أدى إلى تساقط المانجو من الأشجار.

وأكد أن نقص محصول المانجو هذا العام نتيجة تقلبات الجو في فصل والتغيرات المناخية مناخيًا، مشيرا إلى تراجع محصول المانجو بنسبة من 60 لـ 70%، متابعًا: "نسبة العقد والإزهار في ثمار المانجو وصلت لـ15% بدلًا من 60% المعدل الطبيعي".

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