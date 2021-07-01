مصطفى بكري: كل يوم بنشوف إنجاز يصل إلى حد الإعجاز

قال الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي يتميز بالإنسانية في التعامل مع البشر والمشكلات واتخاذ القرارات.



وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن مظهر اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة، كان رائع للغاية، مشيرًا إلى أن كل يوم نرى إنجاز يصل إلى حد الإعجاز.



وواصل الإعلامي مصطفى بكري حديثه، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يحلم خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية بمشروع تصنيع مشتقات البلازما في مصر.



وأضاف، أن هذا الحلم تحقق الآن على أرض الواقع وسيكون له تأثيرًا طبيًا على الدولة المصرية، حيث أن مصر أصبحت ثامن دولة لديها هذا المشروع الضخم -حسب حديث الدكتورة هالة زايد وزير الصحة.

