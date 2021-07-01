لافتة رائعة بين حراس الأهلي وبيراميدز قبل بداية المباراة

حرص محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومدربهم ميشيل يانكون على التوجه إلى حراس مرمى فريق بيراميدز قبل انطلاق عمليات الإحماء وقاموا بمصافحتهم.





وقام الرباعي بمصافحة شريف إكرامي وأحمد الشناوي قبل انطلاق عمليات الإحماء في ظل العلاقة القوية التي تربطهم.





وانتقل شريف إكرامي إلى نادي بيراميدز مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.





ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



