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صدمة للجماهير قبل مواجهة إنجلترا وأوكرانيا في ربع نهائي اليورو

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
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قالت السفارة الإيطالية في لندن اليوم الخميس إنه لن يتم السماح للمشجعين القادمين من بريطانيا لحضور مباراة إنجلترا أمام أوكرانيا، بدخول الملعب في روما حتى إذا امتلكوا التذاكر بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وفازت إنجلترا على ألمانيا يوم الثلاثاء لتتأهل لمواجهة أوكرانيا في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، لكن لن يكون بوسع الجماهير المسافرة من بريطانيا إلى إيطاليا حضور المباراة.


وقالت السفارة في بيان: "أي شخص كان في بريطانيا في آخر 14 يوما، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته، لن يكون بوسعه الدخول إلى الملعب حتى إذا كان يمتلك تذكرة".

وأضاف: "فقط من يستطيع إثبات أنه وصل إلى إيطاليا قبل 6 أيام على الأقل، وخضع للحجر الصحي لمدة 5 أيام، وخضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، سيتم السماح له بدخول الاستاد الأولمبي".

وتابع البيان: "وبناء على ذلك لا يجب على الجماهير المقيمة في بريطانيا السفر إلى إيطاليا لحضور المباراة يوم السبت في الاستاد الأولمبي في روما".

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