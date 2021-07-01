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المنتجة والشاعرة كوثر حجازي سعيدة بنجاح أغنيتها مع محمد رشاد

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
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تعيش المنتجة و الشاعرة كوثر حجازي ، حالة من السعادة ، بعد ردود الفعل التي تلقتها علي أغنيتها  الجديدة " أنا مش شمتان " ، مع المطرب محمد رشاد ، علي الرغم من مرور ساعات قليلة من طرحها .


تقول كلمات الأغنية " أنا مش شمتان لكن من حقي أفرح إنك زعلان ، أول ما ندمت عرفت إنك زيينا إنسان " ، من ألحان محمد النادي ، توزيع طارق عبد الجابر  ، و من إنتاج شركة كي ميديا .


 يذكر أن  آخر أغنيات محمد رشاد  اغنية  " في غيابه تمام " .

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