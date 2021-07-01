المنتجة والشاعرة كوثر حجازي سعيدة بنجاح أغنيتها مع محمد رشاد

تعيش المنتجة و الشاعرة كوثر حجازي ، حالة من السعادة ، بعد ردود الفعل التي تلقتها علي أغنيتها الجديدة " أنا مش شمتان " ، مع المطرب محمد رشاد ، علي الرغم من مرور ساعات قليلة من طرحها .









تقول كلمات الأغنية " أنا مش شمتان لكن من حقي أفرح إنك زعلان ، أول ما ندمت عرفت إنك زيينا إنسان " ، من ألحان محمد النادي ، توزيع طارق عبد الجابر ، و من إنتاج شركة كي ميديا .









يذكر أن آخر أغنيات محمد رشاد اغنية " في غيابه تمام " .



