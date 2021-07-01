Advertisements

مدرب المنتخب يراقب نجوم الأهلي وبيراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:30 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
محمد الصو
Advertisements
حرص سيد معوض مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التواجد داخل ملعب الأهلي والسلام، لحضور مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز بالدوري العام.

وجاء تواجد معوض داخل ملعب المباراة، من أجل متابعة اللاعبين داخل أرضية الملعب، قبل استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز سبورت، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل بيراميدز المباراة بجهاز فني جديد بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، بعد تعينه خلفًا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق، بعد الخروج من كأس الكونفدرالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيد معوض بيراميدز الاهلي وبيراميدز الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ أقل من ساعتين

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

لافتة رائعة بين حراس الأهلي وبيراميدز قبل بداية المباراة

منذ ثلث ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

07:45 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

07:06 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة