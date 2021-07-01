مدرب المنتخب يراقب نجوم الأهلي وبيراميدز

حرص سيد معوض مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التواجد داخل ملعب الأهلي والسلام، لحضور مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز بالدوري العام.





وجاء تواجد معوض داخل ملعب المباراة، من أجل متابعة اللاعبين داخل أرضية الملعب، قبل استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم.





ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز سبورت، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





ويدخل بيراميدز المباراة بجهاز فني جديد بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، بعد تعينه خلفًا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق، بعد الخروج من كأس الكونفدرالية.



