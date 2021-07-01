موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والتشكيل وتردد قناة أون تايم سبورت الجديد

يخوض النادي الأهلي مباراة قوية مساء اليوم الخميس، أمام نظيره بيراميدز، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي وبيراميدز





وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب استاد الأهلي الجديد "السلام".





أهمية مباراة الأهلي وبيراميدز





وتعتبر مباراة بيراميدز هي أولى لقاءات الأهلي بعد عودته إلى منافسات الدوري، بعدما لعب آخر مبارياته أمام الزمالك في الأسبوع الـ21 من المسابقة، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.





تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز





ويخوض المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع ربيعة وبانون ومعلول وهاني، وبالمنتصف السولية وديانج وقفشة، أمامهم طاهر والشحات والمتألق محمد شريف.





مدرب بيراميدز الجديد





ويعد اللقاء، هو الأول للإدارة الفنية الجديدة لنادي بيراميدز الذي قام بتعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.





تردد قناة أون تايم سبورت الجديد





وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة مساءً على ترددها الجديد عبر "نايل سات" 11861 وبمعدل ترميز 27500.







