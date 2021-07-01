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"بينها الهند وباكستان وبنجلاديش".. الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى 14 دولة

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، قرار بمنع سفر مواطنيها لـ 14 دولة، وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن وقف استقبال القادمين منها، باستثناء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية والاقتصادية والعلمية وحالات العلاج الطارئة، حسبما جاء بوكالة الأنباء الإماراتية "وام". 

وشملت القائمة كلا من الهند، وباكستان، وبنجلاديش، ونيبال، وسيريلانكا، وفيتنام، وناميبيا، وزامبيا، والكونجو الديمقراطية، وأوغندا، وسيراليون، وليبيريا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس كورونا/ وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.

وشددت الوزراة على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي في حال إصابتهم بكورونا، خلال فترة سفرهم والتقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة، حسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة.

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