مستثمرون من 97 جنسية حول العالم يتداولون في أسواق المال الإماراتية









تجاوز عدد الجنسيات الاجنبية التي يتداول مستثمروها في أسواق المال الامارتية 97 جنسية من مختلف دول العالم منذ بداية العالم 2021 وذلك وفقا لما أظهرته الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الاسواق.





وتصدر المستثمرون من حملة الجنسية الامريكية والبريطانية قائمة اكثر الاجانب نشاطا في الاسواق المالية المحلية خلال النصف الاول من العام الجاري وجاء السعوديون والكويتيون في صدارة الانشط خليجيا في حين تصدر الاردنيون والمصريون القائمة عربيا.





ويعكس العدد الكبير من الجنسيات الاجنبية التي يتداول مستثمروها في اسواق المال الاماراتية مستوى الجاذبية التي تتمتع بها هذه الاسواق في اوساط المستثمرين الاجانب والذين عززوا من استثماراتهم في الاسواق منذ بداية العام الجاري وعلى نحو غير مسبوق.





وتعد اسواق المال الاماراتية من اكثر الاسواق من حيث توفر الفرص الاستثمارية والتوزيعات النقدية على المستثمرين في الشركات المتداولة سواء على مستوى منطقة الخليج العربي او الشرق الاوسط بشكل عام.





وتفصيلا فقد أظهرت الاحصائيات الصادرة عن الاسواق المالية أن قيمة تداولات المستثمرين من حملة الجنسيتين الامريكية والبريطانية تجاوزت 23 مليار درهم بيعا وشراء تقريبا خلال النصف الاول من العام 2021 ..وبلغ صافي استثماراتهم نحو 1.9 مليار درهم مما يعكس توجههم الاستثماري في الاسواق.





اما على مستوى تداولات المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقد بلغت أكثر من 2.5 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الجاري فيما وصلت قيمة تداولات حملة الجنسيتن الاردنية والمصرية نحو 2.3 مليار درهم.





وفي ظل النشاط الكبير الذي تشهده الاسواق من المتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع وجود العديد من الشركات الوطنية التي ستقوم بتوزيع ارباح نصفية على مساهميها وبنسب تعد الاعلى في منطقة الشرق الاوسط.