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توضيح هام من الرقابة المالية بشأن التأمين الإجباري على المصريين بالخارج

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التأمين الإجباري على المصريين بالخارج يفرض على من يسافر لفترة قصيرة؛ أي فترة لا تتعدى 90 يومًا متتالية.

وأوضح "رمضان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التأمين الإجباري هو خدمة بمقابل.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وثيقة التأمين تتحمل مصروفات المرض أو إعادة المواطن حال تعرضه لحادث، كما يتم صرف تأمين لذويه في حال وفاته.

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