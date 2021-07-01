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على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، اليوم الخميس، بالميناء البري الجديد، بحي الضواحي احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية لفرقة عجميات للفنان عمرو عجمي واحمد العجمي وقدموا عدد من الفنون الشعبية والاستعراضية، في ظل تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين وسكان المنطقة.

وكان محافظ بورسعيد قد تقدم ماراثون رياضي للدراجات البخارية والهوائية والجري، انطلق من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)
على أنغام السمسمية.. بورسعيد تحتفل بذكرى 30 يونيو في الميناء البري الجديد (صور)

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