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بطريرك الكاثوليك يتفقد أعمال الإنشاءات الأخيرة لمشروع النادي الإيبارشي

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تفقد مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أعمال الإنشاءات الأخيرة للمشروع الخاص بنادي الإيبارشية البطريركية.

جاء ذلك بحضور الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والأستاذ رامي ماهر، المدير التنفيذي للمكتب الإيبارشي، وأعضاء مكتب الكرمة، المشرف على مشروع النادي الإيبارشي، والأخوات الراهبات.

تضمنت الزيارة إطلاع غبطة البطريرك على أعمال الإنشاءات الأخيرة، كما قدم غبطته التهنئة للحاضرين والقائمين على هذا المشروع بالتهنئة، لاقتراب خروج هذا الصرح الكبير إلى النور، مختتمًا الزيارة بالصلاة، ومباركة هذا المشروع.

الجدير بالذكر أن النادي الإيبارشي يحتوي على عدة خدمات متنوعة ومنها: منطقة مخصصة لجلوس العائلات، وأخرى للأطفال، وملعب لكرة القدم، وغيرها من الخدمات المتميزة التي يقدمها نادي الإيبارشية البطريركية.

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