السودان يسعى لزيادة إنتاجه من النفط والغاز والكهرباء

أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، أن بلاده تطمح وتسعى حثيثا لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والكهرباء من خلال المشاريع التي طرحت في مؤتمر باريس، الذي عقد في شهر مايو الماضي، متوقعا أن يشهد هذا الأمر حراكا في الأيام المقبلة.





وأكد عبيد- في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الرابع للنفط والطاقة بدولة جنوب السودان- أهمية تطوير آفاق التعاون النفطي مع جنوب السودان، وذلك لما يربط بينهما من مصير مشترك في الصناعة النفطية، يتمثل في المعلومات النفطية والحقول والمنشآت القائمة والخدمات النفطية.





وقال وزير الطاقة والنفط السوداني، إن السودان يشهد تغييرا كبيرا نحو الانفتاح على العالم، موضحا أن الصناعة النفطية واحدة من الآليات القوية والمهمة التي تربط بين السودان وجنوب السودان.





ونوه بالتعاون الحالي بين البلدين عبر الفرق المشتركة في برنامج تطوير الصناعة النفطية والاستكشاف والإنتاج والاستشارات والمنشآت، وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر.



