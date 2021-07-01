Advertisements

سامح عاشور السابق يكشف مخطط الإخوان للاستحواذ على نقابة المحامين (فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على الاستحواذ على نقابة المحامين، لتقديم الخدمات لعناصرها من أموال النقابة بدون أحقية.

وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، مساء الخميس، أنه رفض المشاركة في لجنة وضع الدستور في عهد جماعة الإخوان الإرهابية مرتين، مشيرًا إلى أن الجماعة اختارت 20 اسم فقط من 100 اسم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والهدف من ذلك إضفاء مشروعية التنوع على إعداد الدستور.

ولفت إلى أن الأغلبية من غير المستغلين بنقابة المحامين هم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك عندما أخرج غير المستغلين من النقابة اعتبرته الجماعة العدو رقم واحد للجماعة الإرهابية.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعتين

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في قائمة الزمالك المنتظرة بالموسم الجديد

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 3 ساعات

لافتة رائعة بين حراس الأهلي وبيراميدز قبل بداية المباراة

منذ ساعة و نصف

عاجل - التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز.. وبطاقة حمراء

منذ 12 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة