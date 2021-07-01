سامح عاشور السابق يكشف مخطط الإخوان للاستحواذ على نقابة المحامين (فيديو)

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على الاستحواذ على نقابة المحامين، لتقديم الخدمات لعناصرها من أموال النقابة بدون أحقية.



وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، مساء الخميس، أنه رفض المشاركة في لجنة وضع الدستور في عهد جماعة الإخوان الإرهابية مرتين، مشيرًا إلى أن الجماعة اختارت 20 اسم فقط من 100 اسم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والهدف من ذلك إضفاء مشروعية التنوع على إعداد الدستور.



ولفت إلى أن الأغلبية من غير المستغلين بنقابة المحامين هم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك عندما أخرج غير المستغلين من النقابة اعتبرته الجماعة العدو رقم واحد للجماعة الإرهابية.

