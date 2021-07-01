إيطاليا تسجل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، عن تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.





وتشير البيانات إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الفيروس إلى 4 ملايين و260 ألفا و788 إصابة مؤكدة، من بينها 49 ألفا و358 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية.





كما سجلت إيطاليا 21 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 127 ألفا و587 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 4 ملايين و83 ألفا و843 شخصا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



