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مدرب إيطاليا: لن نغير في خطتنا أمام بلجيكا

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:00 م
مانشيني
مانشيني
وكالات
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قال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني، إن "فريقه سيلعب بطريقته المعتادة أمام بلجيكا"، متصدرة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في دور الثمانية لبطولة أوروبا في ميونيخ غداً الجمعة.

وقدم فريق مانشيني، الذي تلقى أول هدف في شباكه في 19 ساعة و28 دقيقة أمام النمسا خلال الفوز 2-1 في دور الستة عشر يوم السبت الماضي، أداءً هجومياً مثيراً أيضاً وسجل تسعة أهداف في أربع مباريات في البطولة.
لكن مواجهة بلجيكا، التي فازت أيضاً بمبارياتها الأربع في البطولة، لا يعني أن مانشيني سيتبنى طريقة لعب أكثر تحفظاً.

وقال مانشيني في مؤتمر صحافي اليوم الخميس "سنؤدي بطريقتنا المعتادة، مع إدراك أننا سنواجه أفضل فريق في العالم حالياً.

"إذا كانوا يتصدرون تصنيف "فيفا" لمدة ثلاثة أعوام، فهذا يعني أنهم كانوا جيدين للغاية لفترة طويلة، لكن سنلعب بطريقتنا".

وأضاف المدرب الإيطالي "قد نعدل بعض الأشياء خلال المباراة إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، لكن لدينا طريقة لعب محددة وبلجيكا كذلك. متأكد أنها ستكون مباراة رائعة. الفائز هو من سيرتكب أقل عدد من الأخطاء".

ويعتبر روميلو لوكاكو، الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في البطولة، التهديد الرئيسي لبلجيكا، لكنه مألوفا لدفاع إيطاليا، إذ أنه من المقرر أن يقود هجوم فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في أليانز أرينا.

واختير لوكاكو لاعب العام في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث قاد إنتر ميلان للفوز بأول ألقابه لدوري الأضواء منذ 11 عاماً.

وقال مدافع يوفنتوس وإيطاليا جيورجيو كيليني، الذي من المحتمل أن تكون مهمته رقابة لوكاكو "لدينا الكثير من الاحترام للوكاكو لأنه قدم موسماً رائعاً مع إنتر، وهذا ينطبق على فريقنا بالكامل".

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