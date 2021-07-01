مفاجأة في قائمة الزمالك المنتظرة بالموسم الجديد

يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الإعلان عن قائمة الموسم الجديد لفريقه، بعد انتهاء مباريات الموسم الحالي، لرغبته فى الحفاظ علي تركيز كافة اللاعبين الحاليين.





وأصبح الرباعي سيف فاروق جعفر، وحسين فيصل، ويوسف علي، ويوسف أسامة نبية، أبرز المرشحين للقيد في قائمة الزمالك تحت السن في الموسم الجديد.





كما قرر مسئولي نادي الزمالك تأجيل حسم ملف الصفقات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين.





كما أن رغبة إدارة نادي الزمالك، هي الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق في المقام الأول، وبناءً علي المفاوضات مع اللاعبين علي التجديد سيتم تحديد بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم.



