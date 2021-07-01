"ضرب وتقبيل عنوة وفيلم إباحي".. 3 حوادث تحرش هزت الجيزة في أسبوع

ذئاب بشرية قررت الحصول على أشياء ليست من حقها، وانتهاك حرمات الفتيات لإشباع غرائزهم الكامنة في نفوسهم المريضة، حيث شهدت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية، ثلاثة وقائع للتحرش كان عنوانها الكبير هو "صفع على وجه في الشارع، ثم عرض فيلم إباحي في ميكروباص، ثم تقبيل طفلة عنوة، وملامسة مناطق عفتها"، وكأن هذه الذئاب لا هم لها إلا الجري وراء المتعة الحرام.



فيلم إباحي في "ميكروباص"



بداية وقائع التحرش كانت يوم الأحد الماضي، عندما أعلنت فتاة تدعى "أسماء عادل محمد" تبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وتعمل خبيرة تجميل، تعرضها للتحرش في أحد "الميكروباصات" أثناء ذهابها من الوراق إلى المريوطية.



وقالت الفتاة في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذا الشخص جلس إلى جوارها، وشغل فيلمًا إباحيًا وعرض شاشة الهاتف المحمول عليها، فصرخت في وجهه، وبعد محاولات كثيرة مع الموجودين في الميكروباص اضطر الرجل للنزول من السيارة.



وشددت على أن هذا الشخص مريض، ويجب محاسبته، وبعد أن ارتفع صراخها اضطروا لإنزاله، وبعدها حاول ضربها من شباك السيارة، وهو لم يدري أنها صورته ونزلت الفيديو على "السوشيال ميديا"، مؤكدة: "أنا عايزة حقي، وحق كل بنت تم التحرش بها، وإحنا مش هنقبل أي تعدي لفظي أو جسدي علينا، واتهمني إني مش كويسة.. طب أنا لو مش كويسة كنت قبلت اللي هو عمله، واللي زعلني أكتر إن الناس وقفوا معاه رغم إنه غلطان.. طب لية!! أنا كواحدة بنت مقبلش التعدي على أي حد.. لية محدش وقف جنبي".



واقعة فتاة العمرانية



في نفس هذا التوقيت، حدثت واقعة ثانية حيث تعرضت فتاة أخرى في منطقة العمرانية للتحرش والصفع على وجهها، وانتشر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحظة صفع الفتاة على وجهها وانتشر كالنار في الهشيم.



واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى أقوال "ليلى. م" التي تعرضت للصفع والتحرش في وسط الشارع بمنطقة العمرانية، ووالدتها السيدة "هبة.ر" حول الواقعة.



وأكدت السيدة في أقوالهما أمام النيابة، أنها لديها فتاتين إحداهما في الثانوية العامة، وهي "ليلى" والثانية في المرحلة الإعدادية، وبينما كانت "ليلى" مع صديقتها في طريق عودتهما إلى المنزل، كان المتهم يسير بجانبهما بسيارته الملاكي، منذ خروجهما من إحدى المكتبات، وتحرش بهما لفظيا وقال لها: "تعالي اعملك حاجة وحشة".



وقالت "ليلى" أنها ردت عليه وقالت: "انت بتقولي أنا الكلام ده!" ففوجئت به يعتدي عليها بالصفع على وجهها.



وتابعت الأم أن ابنتها تأخرت عن موعد العودة، فاتصلت بها، فوجدتها تستغيث وعندما نزلت "لقتها مرمية على الأرض" فاخذتها، وذهبت إلى المنزل ثم ذهبا إلى الشرطة وحررا محضرا ضده.



شاب يقبل طفلة رغمًا عنها



خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص (موظف) وهو يتحرش بطفلة (12 عاما) داخل مكتبة بالجيزة ويقبلها عنوة، مع ملامسة أماكن حساسة في جسدها.



والتقطت كاميرا المراقبة لحظة إجبار الشخص الطفلة للانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها.

