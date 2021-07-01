Advertisements

72 ألف زائر في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements

شهد اليوم الاول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52  التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.


واشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالاجراءات الاحترازية المفروضة مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الاول  72 الف زائر وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص ابناء الوطن على القراءة والاطلاع وابدت سعادتها باقامة هذه الدورة رغم التحديات.


وقال الدكتور هيثم الحاج إن  مبادرة "ثقفتك كتابك" التى اطلقتها وزيرة الثقافة شهدت اقبالا كبيرا من الزوار حيث يتراوح اسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الاقبال على اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب اضافة إلى اجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الافتاء وجناح الكتب التعليمية والاطفال . 

 
كما اشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى اتاح الوصول إلى الاجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة منالمتطوعين المنتشرين في كافة الاجنحة لارشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية .

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في قائمة الزمالك المنتظرة بالموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

لافتة رائعة بين حراس الأهلي وبيراميدز قبل بداية المباراة

منذ ساعة و نصف

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة