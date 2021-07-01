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72 ألف زائر في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:06 م
سعد نبيل
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شهد اليوم الاول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
واشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالاجراءات الاحترازية المفروضة مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الاول 72 الف زائر وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص ابناء الوطن على القراءة والاطلاع وابدت سعادتها باقامة هذه الدورة رغم التحديات.
وقال الدكتور هيثم الحاج إن مبادرة "ثقفتك كتابك" التى اطلقتها وزيرة الثقافة شهدت اقبالا كبيرا من الزوار حيث يتراوح اسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الاقبال على اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب اضافة إلى اجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الافتاء وجناح الكتب التعليمية والاطفال .
كما اشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى اتاح الوصول إلى الاجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة منالمتطوعين المنتشرين في كافة الاجنحة لارشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية .
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