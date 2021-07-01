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أستاذ أورام يكشف أعراض الإصابة بسرطان الرئة

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد البسطويسي، أستاذ طب الأورام بجامعة القاهرة، إن الإقلاع عن التدخين حتى بعد التدخين لسنوات طويلة وعديدة يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير، كما يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بواسطة تجنب التعرض إلى عوامل أخرى تسبب سرطان الرئة.

وأضاف "البسطويسي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أعراض سرطان الرئة لا تظهر في مراحلها الأولية في معظم الحالات، وغالبًا ما تظهر الأعراض عندما يكون المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة بالفعل.

وتابع: "تشمل أعراض سرطان الرئة سعال مستجدّ يظهر ولا يختفي؛ بالإضافة إلى تغيّرات في السعال المزمن القائم أو في سعال المدخنين، مع سعال مصحوب ببلغم دمويّ حتى لو كان قليلًا جدًا، إلى جانب ضيق في النفس وأوجاع في الصدر.

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