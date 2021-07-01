استشاري تغذية يكشف نتيجة إهمال السمنة المفرطة

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن المرأة تبحث دائمًا على الشكل العام لجسمها ومن ثم الرشاقة والجسم المثالي عند إنقاص وزنها أو نحت جسدها عكس الرجال الذين يبحثون عن الوضع الاجتماعي والمظهر العام ووضع الوظيفة بشكل عام، ولكن الجسم الرشيق والمثالي يأتي في المرتبة الثانية.



وأضاف "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرجل لا يعنيه الملابس بقدر الوضع العام الوظيفي رغم السمنة لا تسبب له أي مشكلة بشكل كبير مثل المرأة.



وتابع: "الأشياء التي تُجبر الرجال على إنقاص الوزن والحفاظ على الجسم والصحة العامة مهاجمة الأمراض الناتجة عن السمنة مثل الضغط والقلب والسكر وتصلب الشرايين، والتي تصل إلى أمراض الكبد والجلطات من جراء السمنة المفرطة؛ فلا بد أن يكون الرجل كيس فطن في اتخاذ القرار المناسب لإنقاص وزنه والمحافظة على الصحة العامة.

