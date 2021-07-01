رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة يكشف سبب زيادة المصروفات (فيديو)

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك قرار وزاري يصدر بشأن زيادة المصروفات كل 5 سنوات، لافتًا إلى أن المدارس الخاصة شأنها شأن أي شيء في حاجة إلى زيادة المصروفات، وإلا ستتوقف عن العمل.



وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، مساء الخميس، أن زيادة المصروفات تصدر بقرار وزاري بنسبة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2000 لـ3000 جنيه، و15% لمن تقل عن 5 آلاف جنيه، و7% لمن تزيد مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه.



ولفت إلى أن الكتاب المدرسي تطور حتى الصف الثالث الابتدائي وفقًا لنظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الابتكار والبحث والمعرفة بدلا من الحفظ والتلقين.



