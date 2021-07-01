الصحة: بدء علاج أول 10 حالات من مرضى ضمور العضلات الأسبوع المقبل

قال مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لعلاج مرضى ضمور العضلات هو إنجاز تاريخي يستحق الاحتفال لأن هذا المرض يسبب التعاسة للكثير من الأسر المصرية وهو مرض يصيب العضلات الحركية ويصيب الأطفال ويتم اكتشافه بالصدفة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار": "اليوم الكثير من دول العالم ليس لديها القدرة على توفير هذا الدواء ولا سيما أنه من أغلى الأدوية في العالم، ومصر من أوائل الدول التس استطاعت بفضل الإرادة السياسية القوية أن تتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على علاج لهذا المرض".



وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد توقيع برتوكول تعاون مع شركة "نوفارتس" لتوفير هذا الدواء بحضور هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، ووصلنا لاتفاق يضمن أن نوفر الدواء والأسبوع المقبل سنبدأ علاج أول 10 حالات.



وتابع، أنه تم تسجيل 204 حالات من مرضى ضمور العضلات منهم 57 حالة تحت سن السنتين دائما من تحت سن السنتين يكون نسبة الشفاء أكثر، وأكثر من 32 حالة منهم سيتم البدء في علاجهم بعد البدء بعد تسجيل حالتهم الصحية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، شكلت لجنة تسمى اللجنة العليا لضمور العضلات تضم أساتذة ومستشارين من وزارة الصحة والجامعة والقوات المسلحة لتقييم حالات ودراسة حالتهم الصحية ضمن مبادرة الرئيس لعلاج حالات مرضى ضمور العضلات.



وأوضح أنه تم تخصيص 3 مراكز تابعين إلى 3 جهات وهم مستشفى معهد ناصر، ومستشفى الجلاء للقوات المسلحة ومستشفى عين شمس الجامعي لعلاج مرضى ضمور العضلات، كما تم فتح حساب داخل صندوق تحيا مصر، لدعم علاج مرضى ضمور العضلات كما تم دعوة الشركات التي تقوم بصناعة الأدوية للمشاركة في المبادرة ولدينا 4 شركات وطنية ستشارك في إنتاج أدوية هذا المرض.





وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بإرسال الأطباء للخارج لاكتساب الخبرات وتبادل المعلومات التي تخص مرض ضمور العضلات طبقًا لأحدث الوسائل العلاجية لكي يتم اكتشاف إصابة الأطفال في سن مبكرة، وفي نفس الوقت حملة لتوعية السيدات بأهمية الفحص المبكر للأطفال.



ونوه بأن مدير عام شركة نوفارتس أعرب عن سعادته بالتعاون مع وزار الصحة المصرية وتوجه بالشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بتوفير العلاج للأطفال.