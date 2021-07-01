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مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أسدل الستار على مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢١ المقامة حاليا بالبرازيل بتأهل ٨ منتخبات وذلك وفقا للائحة النسخة الحالية بواقع أربعة فرق من كل مجموعة.

تصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 10نقاط، تمكن خلالها من الفوز في 3 مبارايات وتعادل في مباراة واحدة

بينما احتل منتخب البرازيل المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فاز في 3 مبارايات وتعادل في مباراة واحدة أيضا.
وتأهلت منتخبات كلا من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي عن المجموعة الأولى ومنتخبات البرازيل وبيرو وكولومبيا والإكوادور عن المجموعة الثانية.

وشهدت مبارايات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا خروج منتخبات فنزويلا وبوليفيا من سباق البطولة من الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور القادم في أيام الجمعة والسبت والأحد 2 و 3 و 4 يوليو المقبلين لتحديد المتأهل الي نصف النهائي. ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات دور الثمانية من كوبا أمريكا ٢٠٢١ :-

- مباراة بيرو وباراجواي : الجمعة ٢ يوليو الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر
- مباراة البرازيل وتشيلي : السبت ٣ يوليو الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر
- مباراة أوروجواي وكولومبيا : الأحد ٤ يوليو الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر
- مباراة الأرجنتين والإكوادور : الأحد ٤ يوليو الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر

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