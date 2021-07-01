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محمد الباز: السيسي رجل لصيق بالمصريين وواحد منهم
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:30 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسب يوما النجاح في أي مشروع يتحقق لنفسه، ولكنه طول الوقت يؤكد أن المصريين شركاء في النجاح.
وعلق "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، على شكر الرئيس السيسي لربنا على كرمه وعطفه ورحمته، وعن قوله "احنا ماشيين بكرم ربنا": "المصريين علاقتهم خاصة جدا بربنا ويتعاملوا مع ربنا بعشم زيادة".
وتابع: "هتلاقي المصري وهو طالع يشتغل بيقول عشمان في وجه كريم.. الكلمة دي مش بتعبر عن تديُن، لكن إيمان عميق جدا، أن مهما الإنسان اشتغل وأخذ بالأسباب فيبقى المصري مقنع أن المسألة مش هتتم إلا وربنا مبارك".
وواصل: "لما السيسي يقول احنا ماشيين بكرم ربنا وأنه بيتشرف أنه ماشي بكرم ربنا، رغم أن الناس بتشتغل ليل نهار، لكن تظل القناعة ملتصقة عند المصريين إنك مهما عملت هتنجح إلا بكرم ربنا".
ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي تشعر عندما يتكلم أنه قريب من الشخصية المصرية الحقيقية، مواصلا: "تجد أمامك رجل لصيق بالمصريين وواحد منهم وتدينه هو تدينهم ومش غريب عن الناس".
وعلق "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، على شكر الرئيس السيسي لربنا على كرمه وعطفه ورحمته، وعن قوله "احنا ماشيين بكرم ربنا": "المصريين علاقتهم خاصة جدا بربنا ويتعاملوا مع ربنا بعشم زيادة".
وتابع: "هتلاقي المصري وهو طالع يشتغل بيقول عشمان في وجه كريم.. الكلمة دي مش بتعبر عن تديُن، لكن إيمان عميق جدا، أن مهما الإنسان اشتغل وأخذ بالأسباب فيبقى المصري مقنع أن المسألة مش هتتم إلا وربنا مبارك".
وواصل: "لما السيسي يقول احنا ماشيين بكرم ربنا وأنه بيتشرف أنه ماشي بكرم ربنا، رغم أن الناس بتشتغل ليل نهار، لكن تظل القناعة ملتصقة عند المصريين إنك مهما عملت هتنجح إلا بكرم ربنا".
ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي تشعر عندما يتكلم أنه قريب من الشخصية المصرية الحقيقية، مواصلا: "تجد أمامك رجل لصيق بالمصريين وواحد منهم وتدينه هو تدينهم ومش غريب عن الناس".
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