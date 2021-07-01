محمد الباز: السيسي رجل لصيق بالمصريين وواحد منهم

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسب يوما النجاح في أي مشروع يتحقق لنفسه، ولكنه طول الوقت يؤكد أن المصريين شركاء في النجاح.



وعلق "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، على شكر الرئيس السيسي لربنا على كرمه وعطفه ورحمته، وعن قوله "احنا ماشيين بكرم ربنا": "المصريين علاقتهم خاصة جدا بربنا ويتعاملوا مع ربنا بعشم زيادة".



وتابع: "هتلاقي المصري وهو طالع يشتغل بيقول عشمان في وجه كريم.. الكلمة دي مش بتعبر عن تديُن، لكن إيمان عميق جدا، أن مهما الإنسان اشتغل وأخذ بالأسباب فيبقى المصري مقنع أن المسألة مش هتتم إلا وربنا مبارك".



وواصل: "لما السيسي يقول احنا ماشيين بكرم ربنا وأنه بيتشرف أنه ماشي بكرم ربنا، رغم أن الناس بتشتغل ليل نهار، لكن تظل القناعة ملتصقة عند المصريين إنك مهما عملت هتنجح إلا بكرم ربنا".



ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي تشعر عندما يتكلم أنه قريب من الشخصية المصرية الحقيقية، مواصلا: "تجد أمامك رجل لصيق بالمصريين وواحد منهم وتدينه هو تدينهم ومش غريب عن الناس".