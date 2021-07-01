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موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:30 م
الفجر الرياضي
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يأمل نادي الزمالك في تحقيق فوز جديد عندما يواجه نظيره غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتنطلق مباراة الزمالك ضد غزل المحلة فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الاثنين المقبل.
وكان الزمالك حقق الفوز على مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الماضية من مسابقة الدوري بهدف دون رد عن طريق زيزو.
ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة.
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