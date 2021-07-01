المرور تغلق شارع الهرم لمدة 3 أيام.. "تعرف على السبب"

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع فإنه قد تم التنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق (غاز طبيعى ) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.



وأشارت الإدارة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ثلاث أيام وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٧٢٠٢١ وحتى صباح يوم الأحد الموافق ٤٧٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١٢ صباحًا وحتى الساعة ٥ صباحًا فقط دون تعطيل حركه المرور.



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الاعمال المشار إليها.



ونوهت الإدارة أنها قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.