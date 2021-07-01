الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

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الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:36 م
أمنية فوزي
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قال مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، خلال الشهر الجاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن المبادرة تستهدف 19 مرضا وراثيا وسنقوم بعمل مسح للأطفال، وتم تخصيص 7 مراكز على مستوى الجمهورية ونستهدف تعميمها في كل المحافظات وسيتم سحب عينة دم من كعب الأطفال وتحليلها إذا كانت إيجابية ويتم فورًا تحليل تأكيدي وإذا جاء إيجابي سيتم تحويل الطفل للعلاج في الخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن المبادرة تستهدف 19 مرضا وراثيا وسنقوم بعمل مسح للأطفال، وتم تخصيص 7 مراكز على مستوى الجمهورية ونستهدف تعميمها في كل المحافظات وسيتم سحب عينة دم من كعب الأطفال وتحليلها إذا كانت إيجابية ويتم فورًا تحليل تأكيدي وإذا جاء إيجابي سيتم تحويل الطفل للعلاج في الخارج.
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