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الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، خلال الشهر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن المبادرة تستهدف 19 مرضا وراثيا وسنقوم بعمل مسح للأطفال، وتم تخصيص 7 مراكز على مستوى الجمهورية ونستهدف تعميمها في كل المحافظات وسيتم سحب عينة دم من كعب الأطفال وتحليلها إذا كانت إيجابية ويتم فورًا تحليل تأكيدي وإذا جاء إيجابي سيتم تحويل الطفل للعلاج في الخارج.

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