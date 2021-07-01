تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والفائزين بجائزة المبدع الصغير في بني سويف (صور)



قدم النائبتان د. مني عبد الله وسهام بشاي جوائز مالية وعينية للمكرمين بالإضافة شهادات تقدير من مركز إعلام ناصر.

نظم اليوم نادي الأدب والصالون الثقافي بمركز إعلام ناصر ببني سويف إحتفالية لتكريم الفائزين كل بمسابقة القصة القصيرة للمبدع الصغير ومسابقة مبدعي المستقبل التي إقيمت تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي حرم الرئيس السيسي وتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بناصر وتكريم الفائزة بالميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال علي مستوي الجمهورية.جاء ذلك أثناء إحتفالية اليوم التي إقيمت بقاعة جمعية الرحمن بمدينة ناصر في حضور المحاسب على يوسف رئيس مركز ناصر والنائبتان بمجلس النواب الدكتورة مني عبدالله وسهام بشاي ومحمد البدري وكيل الادارة التعليمية بناصر وقدم النائبتان سهام بشاي ومني عبدالله هدايا عينية وجوائز مالية للفائزين في حضور أولياء الأمور والمسئولين بالتعليم.وشمل الاحتفال تكريم الطالية شروق محمد مختار هاشم الفائزة بالمركز الأول في القصة القصيرة على مستوي الجمهورية في مسابقة مبدعي المستقبل وتكريم الطالبة ريم اسامة صلاح الدين الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير.كما تم تكريم الطالبة حبيبة رمضان شحاته الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة الجمهورية في رفع الاثقال وتكريم أوائل الشهادة الاعدادية وهم الطالبة حبيبة محمد عاشور أول المحافظة في الإعدادية وزينب حمدي حمد درجة نهائية وأميرة محمد عبدالعزيز درجة نهائية وعلياء أحمد محمد سلطان درجة نهائية ويوسف فرحان سيد درجة نهائية ودعاء أحمد غانم سويلم درجة نهائية.وأكد المحاسب على يوسف رئيس المدينة في كلمته على رعاية هؤلاء الطلبة وتدعيمهم ورعايتهم وطالبهم ببذل الجهود والاجتهاد في العلم من أجل رفعة مصر وتقدمها.واشار محمد بصيلة مدير مركز اعلام ناصر أن إحتفالية اليوم جاءت من أجل تكريم هؤلاء الطلاب والمبدعين في كل المجالات من خلال نادي الادب والصالون الثقافي والذي يعد احد انشطة المركز بالاضافة إلى محاور اخرى وهي العمل الاعلامي في مجالات التنمية المحلية وبناء الانسان والتنمية البيئية والقضية السكانية وهي المجالات التي يعمل بها المركز لتغطية مركزي ناصر والواسطي ببني سويف.وتابع: ياتي تكريم اليوم من اجل ترسيخ مبدا التفوق والابداع وحث الاخرين على اللحاق بهم في السنوات القادمة من أجل بناء الانسان المصري واختتمت النائبة مني عبدالله أنها جاءت اليوم من أجل تكريم ورعاية أبناء مركز ناصر المتفوقين في التعليم والإبداع ومنحهم جوائز لكي تحثهم علي الرقي والتقدم والسير قدما إلى الأمام في العملية التعليمية من أجل نهضة بلدنا الحبيب مصر.وقالت النائبة سهام بشاي اننا جئنا اليوم لمركز اعلام ناصر لمؤازرة ومساندة المتفوقين في جميع المجالات بمركز ناصر لنعينهم ونشجعهم على التفوق العلمي.