Advertisements

تنمية المشروعات: إتاحة فرص عمل لشباب قريتي حمرا دوم وأبو حزام.. 70% نسبة الفقر

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن نسب الفقر في قريتي حمرا دوم وأبو حزام بقنا، اللاتي شهدتا أعمال عنف بين عائلتين أوقعت عشرات الضحايا، تتعدى الـ70 بالمائة، لذلك فكرنا في خطة لإتاحة فرص عمل لشباب القريتين، كي يتمكنوا من عيش حياة كريمة.

وأضاف «عبد المالك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد أنه سيتم تدريب الشباب على كيفية إنشاء المشروعات وإداراتها، ومساعدتهم على الكسب وتحقيق ربح يوفر لهم الحياة بشكل أفضل.

وتابع رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم التنسيق مع مختلف منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي، لتحسين مستوى المعيشة لجميع أفرد قريتي، أبو حزام وحمرا دوم.


أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة في قائمة الزمالك المنتظرة بالموسم الجديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل - التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز.. وبطاقة حمراء

منذ 34 دقيقة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لافتة رائعة بين حراس الأهلي وبيراميدز قبل بداية المباراة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة