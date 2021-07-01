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مستشار زاهي حواس: يجب محاسبة مروجى الشائعات.. وما يحدث هدم للرموز بالأكاذيب

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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نفى علي أبودشيش، المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، صحة ما أشيع بشأن منع عالم المصريات من السفر للخارج، قائلًا «أننا نهدم رموز الدولة، من خلال الترويج للأكاذيب.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ «حواس» أكثر شخص طالب بعودة الآثار المصرية، وقدم الكثير من الانجازات في هذا المجال.


وتابع المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس أنّ من روج هذه الشائعات يجب تتبعه ومحاسبته كي لا يتمادي في قذف الآخرين بالزور، ويشوه رموز الوطن الذين افنوا أعمارهم في خدمة مصر والحرص على صيانة ممتلكاتها.

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