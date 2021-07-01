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رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل القنصل العام لدولة باكستان لدى المملكة
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:50 م
الفجر السعودي
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استقبل الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، بقاعة السلام بالجامعة اليوم ، القنصل العام لدولة باكستان لدى المملكة السيد خالد مجيد، والوفد المرافق له ، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة.
واستعرض سموه
أبرز البرامج التعليمية والأكاديمية والبحثية التي تقدمها الجامعة للعالم الإسلامي
من مختلف دول العالم،كما بحث الجانيان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل
التعاون .
من جهته أشاد
القنصل العام لدولة باكستان بجهود الجامعة الإسلامية التي تعد منارة علمية تنشر
الإسلام والعلم والمعرفة في الأقطار كافة ، واستفاد من خدماتها العديد من أبناء
جمهورية طاجكستان .
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