عاجل - التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز.. وبطاقة حمراء

فرض التعادل السلبي بدون أهداف نفسه على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه بيراميدز والمقامة على ستاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تغييرًا وحيدًا في تشكيل فريقه بإشراك رامي ربيعة بدلًا من أيمن أشرف الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف، في المقابل ظهر إبراهيم حسن في تشكيل بيراميدز رفقة أحمد الشناوي الذي حافظ على مكانه للمباراة الثالثة على التوالي.





كشر الأهلي عن أنيابه مبكرًا حيث أضاع طاهر محمد طاهر فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 3 بعدما تلقى تمريرة متقنة من أليو ديانج لكن طاهر سددها بغرابة أعلى عارضة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.





ورد بيراميدز بهجمة منظمة عن طريق أحمد فتحي الذي مرر الكرة لإبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تحولت إلى ركلة ركنية في أول الغارات الهجومية لفريق بيراميدز.





وحصل طاهر محمد طاهر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 6 بعد تدخل نبيل دونجا نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ليقابلها حمدي فتحي برأسه أعلى عارضة أحمد الشناوي حارس مرمى الضيوف في لقاء اليوم.





وسقط أكرم توفيق على أرضية الملعب في الدقيقة 12 بعد اشتراك مع محمد حمدي الظهير الأيسر لبيراميدز ليتدخل الجهاز الطبي الذي قام بعلاج اللاعب الذي عاد لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي.





وفي الدقيقة 13 نفذ عبد الله السعيد ركلة ركنية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أحمد سامي مدافع بيراميدز أعلى الجميع ووضعها برأسه فوق عارضة محمد الشناوي في محاولة هجومية للضيوف للتسجيل.





ومن عدة تمريرات وصلت الكرة إلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها بعيدة عن مرمى الحارس محمد الشناوي.





وحصل حمدي فتحي لاعب الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 21 بعد تدخله القوي على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في وسط الملعب.





وفي الدقيقة 23 مرر إبراهيم كرة بينية إلى رمضان صبحي داخل منطقة جزاء الأهلي ليسددها رمضان أرضية زاحفة في يد محمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة من بيراميدز لإحراز الهدف الأول.





وحصل إيريك تراوري على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى في الدقيقة 25 بعد تدخل من علي معلول نفذها محمد حمدي داخل منطقة الجزاء ليرتقي محمد الشناوي ويمسك بالكرة دون أي خطورة.





ومنح حكم اللقاء محمد عادل البطاقة الصفراء الثانية في المباراة لأحمد أيمن منصور بعد لمسه المتعمد للكرة، ليشن لاعبو بيراميدز هجمة عن طريق أحمد فتحي لكن سقوط إيريك تراوري في مصيدة التسلل حال دون إكمال الهجمة.





وسقط محمد شريف على أرض الملعب في الدقيقة 29 بعد اشتراك مع أحمد أيمن منصور ليعترض لاعبو الأهلي والجهاز الفني على محمد عادل حكم المباراة الذي طالب باستكمال اللعب دون احتساب أخطاء.





ونفذ محمد مجدي أفشة ركلة ركنية من الناحية اليسرى في الدقيقة 35 داخل منطقة جزاء بيراميدز ليتدخل إيريك تراوري ويُبعد الكرة قبل أن تُشكل خطورة على مرمى فريقه، ثم عاد علي معلول ونفذ ركلة أخرى من الناحية اليمنى أبعدها دفاع الضيوف.





وأشهر حكم المباراة محمد عادل البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة في وجه إبراهيم عادل نتيجة تدخله العنيف على رامي ربيعة في وسط الملعب وذلك مع حلول الدقيقة 38، ثم بطاقة صفراء أخرى على نبيل عماد دونجا بعد تدخله على حمدي فتحي في الدقيقة 42.



