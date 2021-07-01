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قرار جديد لنيابة ميت غمر في قضية "ميادة" ضحية الاستعراضات القتالية

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قررت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ضبط واحضار كل من شارك في الاستعراضاتةالقتالية ورقصة عبده الشيكان في زفاف جهاز عروسة بقرية أتميدة بمحافظة الدقهلية.

وكانت شهدت قرية أتميدة بمحافظة الدقهلية جنازة مهيبة لـ"ميادة" ضحية الاستعراضات القاتلة في زفاف عروس.

وأنهي الطب الشرعي بمحافظة الدقهلية إجراءات تشريح جثمان ميادة إيهاب ضحية الاستعراضات القتالية في زفة جهاز عروسة بقرية أتميدة بمحافظة الدقهلية.

ورصدت الفجر مقطع فيديو للحظة خروج الجثمان من مشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

وكانت نيابة ميت غمر قررت حبس شقيق عروسة زفة الاستعراضات القتالية بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

ولقيت الطالبة ميادة ايهاب ضحية استعراضات البلطجة في حفل زفاف جهاز عروسة بقرية اتميدة بالدقهلية.

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