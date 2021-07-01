برلمانية: وزيرة الصحة تعهدت بتوفير جهاز فري ستايل ليبري للأطفال مرضى السكر

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة ولاء عبد الفتاح بشأن الأطفال مرضى سكر الدم من النوع الأول لتوفير وادراج جهاز القياس بدون وخذ (فري ستايل ليبري) ضمن منظومة التأمين الصحي للأطفال، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الصحة الدكتور محمد ضاحي، رئيس التامين الصحي بالوزارة.



البحث عن عروض شركات مناسبة



وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح، في تصريح لـ"الفجر": إن جهاز فري ستايل متواجد في مصر منذ 5 أشهر ولكن بأسعار مرتفعة، لأن هناك شركة تحتكر هذا الجهاز وترفع أسعار التكلفة على مصر، خاصة وأنه في حالة شراء مصر كميات كبيرة من الجهاز ستقوم تلك الشركة برفع السعر عليها مما يؤدي إلى شراء كميه ليست كافية لجميع المرضى، متابعة: " بدل ما نشتري 100000 جهاز من الشركة المحتكرة بهذه الأسعار المكلفة، فمن الأفضل البحث عن عروض من شركات أخرى تصدر الجهاز إلى مصر بسعر مناسب حتى يتم توفيره لجميع الأطفال، خاصة وأن هناك جزء من الجهاز يتم تغييره كل 15 يوم".



متابعة الوزيرة



وأشارت "عبد الفتاح" إلى أن ممثل وزارة الصحة، الدكتور محمد ضاحي، أكد على اهتمام ومتابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لتوفير الجهاز بأسرع وقت، خاصة وأن هناك بند مالي مخصص لشراء جهاز (فري ستايل ليبري)، لافته إلى أن هناك دعم كبير من حزب مستقبل وطن تجاه هذا الأمر.



ما هو جهاز (فري ستايل ليبري)؟



وقالت عضو مجلس النواب: إن الجهاز عبارة عن جهاز استشعار (سينسور) صغير الحجم يتم وضعه على الذراع العلوي من الخلف لقياس مستويات السكر، ثم يتم تمرير جهاز آخر عليه ليقوم بقراءة مستوى السكر التي أخذها جهاز الاستشعار، مشيرة إلى أنه في كل مرة تقوم بمسح المستشعر باستخدام جهاز القارئ، حيث يتم نقل قراءات قياس السكر من المستشعر إلى الجهاز لتظهر على شاشة الجهاز القارئ.



مميزات جهاز (فري ستايل ليبري)



وكشفت عضو مجلس النواب، عن مميزات الجهاز، حيث يمكن ارتداؤه لفترة تصل إلى 14 يومًا، ولا يتضمن استعمال مجس فري ستايل ليبري ألم وخز الإصبع، كما أنه يتيح فحص مستويات السكر باستخدام إما قارئ أو تطبيق على هاتف ذكي، كما يوضح عبر رسم بياني ما إذا كان مستوى السكر يرتفع أو ينخفض أو ثاب، بالإضافة إلى أنه يقيس باستمرار مستويات السكر ( كل 15 دقيقة ) ويخزن البيانات لمدة 8 ساعات.



مناشدة الأهالي



ناشد أهالى الأطفال مرضى السكرى "سكرى النوع الأول"، والذى يختلف عن سكرى كبار السن، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة توفير جهاز "فرى ستايل ليبرى" فى هيئة التأمين الصحى للأطفال وهيئة التأمين الصحى بالجامعات، بالإضافة إلى توفيره على نفقة الدولة.



وأوضح الأهالى، أن الجهاز الجديد يقى الأطفال من "الشكشكة" اليومية للحصول على الأنسولين، حيث يتم تركيب الجهاز فى كتف الطفل لمدة 14 يوما، ويعطى والدى الطفل قياسى يومى بنسبة السكر فى الجسم، حيث يحمى الطفل من موجات الانخفاض والارتفاع، ويمنع دخول الطفل فى حالة غيبوبة، كما يحمى من خطورة تأثر الكلى وشبكية العين من الارتفاع المفاجئ فى السكر.



وأشار الأهالى، أن الأطفال يعانون بشكل يومى من الشك بالإبرة للحصول على الإنسولين، وبالتالى تصبح الحياة صعبة بالنسبة لهم، مؤكدين أن الأطفال يرفضون تناول الطعام خوفا من "الشك"، حيث أن أي طعام يحصل عليه الطفل يتم قياسه للحصول على أنسولين بنفس النسبة، وبالتالى الطفل معرض للشك 8 مرات فى اليوم.



كما طالب الأهالى، وزارة الصحة بتوفير مضخة أنسولين للأطفال، يتم تركيبها فى بطن الطفل، حيث يعطى أنسولين مباشرة إلى الجسم، مؤكدين أن ارتفاع السكر المستمر يزيد من خطر المضاعفات ما يؤدى إلى الوفاة للطفل، أو حموضة فى الدم تنتج عنها فشل كلوى ومشاكل فى شرايين القلب، ومشاكل أخرى.



وأشار الأهالى إلى أن عدم توفير هذا الجهاز للأطفال، يؤدى إلى تكليف الدولة مبالغة باهظة الثمن لعلاج الأمراض الأخرى الناتجة عن مرض السكرى، وبالتالى توفيره يقلل جدا من نسبة الإنفاق فى وزارة الصحة، مؤكدين أن توفير الجهاز ليس رفاهية وإنما للحفاظ على حياة الطفل.



استجابة النائبة لمناشدة الأهالي



من جانبها، تقدمت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن الأطفال مرضي سكر الدم من النوع الأول لتوفير وإدراج جهاز القياس بدون وخذ " فري ستايل لبيري Free Style Libre ضمن منظومة التأمين الصحي.



وأشارت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم منها إلى، استغاثة ومعاناة أكثر من "600 ألف طفل من الأطفال مرضي سكر الدم من النوع الأول، إضافة إلى آلامهم النفسية والجسدية على مدار الساعة بصفة دورية دون انقطاع يتعرض فيها الطفل الموخز (150 ) وخذه في الشهر بسن إبرة الأنسولين كجرعة يومية، فضلا عن قياس نسبة الدم الذي يصل إلى 180-300 وخزه في الشهر، وبذلك يصل مجموع الوخزات للطفل في الشهر الواحد إلى ما بين 450-430 وخزه شهريا، وذلك من أجل السيطرة على مستوي السكر في الدم لمنع حدوث مضاعفات السكري الحادة والمزمنة للأطفال.



حملات إلكترونية



وفي نهاية شهر فبراير الماضي انطلقت حملة إلكترونية على موقع "فيس بوك" تحت اسم "ادعموا جهاز فري ستايل ليبري في التأمين"، وفيها طالبت العديد من الأمهات بتوفير جهاز "freestyle libre" في التأمين الصحي، وهو جهاز لقياس نسبة السكر في الدم بدون وخز.



مدير جروب "أكفل وقف طفل سكري"



من جانبها قالت أستاذة أماني الجبالي مدير جروب "أكفل وقف طفل سكري"، إن الجهاز يمنع وخز الصوابع لقياس السكر، ويوفر أموالا كثيرة على الدولة، مشيرة إلى أنه فى حال ارتفاع أو انخفاض السكر يجب التوجه فورا إلى المستشفى وإجراء فحوصات عاجلة للتأكد من سلامة المخ.



وأوضحت أمانى، أن الطفل الذى تم تركيب الجهاز له فى بداية إصابته بالمرض، يتمتع بالصحة الجيدة، مقارنة بالأطفال الذين يقيسون مستويات السكر عن طريق الوخز، وبعيد كل البعد عن المضاعفات التى تحدث فى أول سنة إصابة بعمر الـ6 سنوات، بالإضافة إلى الاستقرار النفسى وممارسة الرياضة، مشيرة إلى أنه كثرة الوخز فى الأصابع يصيب الطفل بعدم القدرة على إمساك القلم، وبالتالى يبتعد عن التعليم.



وأشارت إلى أن ارتفع السكر فى الدم، يؤدى إلى ظهور مشاكل فى القلب والكلى والقرنية، وبالتالى الجهاز يمنع كل هذه المشاكل، ويعيش الطفل حياة سليمة وصحية.



وأكدت أمانى، أن الجهاز يقلل بنسبة 80% من نزول الأطفال إلى المستشفيات، وحدوث تكدسات أمام عيادات الطوارئ، وبالتالى تخفيف الضغط عن المستشفيات.