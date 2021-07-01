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خطوة جديدة من يوفنتوس بشأن دوري السوبر ليج

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:00 م
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
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قال رئيس يوفنتوس أندريا آنييلي، اليوم الخميس، إنه "مستعد لإجراء مزيد من النقاشات حول دوري السوبر الأوروبي"، رافضاً التخلي عن المخطط، كما أكد أنه لا يزال يحترم رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين.

ولم ينسحب يوفنتوس، بجانب ريال مدريد وبرشلونة، من خطط تأسيس المسابقة الانفصالية.

 وأمرت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء كل العقوبات القانونية ضد الأندية الثلاثة ما دفع آنييلي لتعزيز جهوده في إصلاح هيكل اللعبة.

وأبلغ آنييلي مؤتمرا صحافياً "أجدد التأكيد على رغبتنا في الحوار لمواجهة المشاكل ولا نخشى التهديدات ونثق في أن الإجراءات القانونية ستؤدي إلى نتائج مرضية لكن النجاح الحقيقي يتمثل في العودة للحوار".

ووسط ثورة الغضب من المشروع انقطعت العلاقة بين الصديقين آنييلي وتشيفرين الذي وصف رئيس يوفنتوس بأنه "ثعبان".

واستقال آنييلي من رئاسة رابطة الأندية الأوروبية ومن منصبه باللجنة التنفيذية لليويفا في أبريل الماضي.

وأضاف "نحن متأكدون تماماً من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بموسم 2021-2022".

وتابع "احترم تشيفرين لكن من يعمل في عالم الأعمال يعرف ما يعنيه احترام الاتفاقات غير المعلنة لذا استقلت على الفور من مناصبي وأؤمن بأنني تصرفت بشكل صحيح.

"اعتقد أن الوقت سيخفف الشعور بسوء التفاهم الذي حدث".

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يوفنتوس رياضة دوري السوبر ليج

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